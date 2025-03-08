O Ses Türkiye 7 Mart canlı izle: O Ses Türkiye canlı ve reklamsız izle

Sevilen müzik yarışması o ses türkiye, yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
O Ses Türkiye 7 Mart canlı izle: O Ses Türkiye canlı ve reklamsız izle
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Birbirinden iddialı seslerin sahne aldığı programda heyecan giderek artarken, jüri üyeleri de en iyi yarışmacıları takımlarına katmak için büyük bir rekabete giriyor.

Bu bölümde sahneye çıkacak yarışmacılar hem sesleriyle hem de performanslarıyla izleyicileri etkilemeye çalışacak. Jüri üyelerinin hangi isimleri takımlarına dahil edeceği ise merak konusu.

o ses türkiye yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak.

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https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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