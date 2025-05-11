O Ses Türkiye Final izle: O Ses Türkiye finalinde kimler var? Canlı izle

2025 O Ses Türkiye şampiyonu, canlı yayın sırasında yapılacak halk oylamasıyla belli olacak.

Yarışmanın final gecesinde önce izleyici oylarıyla ilk dört yarışmacı belirlenecek. Ardından finale kalan iki isim arasında yapılacak oylamayla bu sezonun birincisi açıklanacak.

O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta?

2025 O Ses Türkiye'nin büyük finali 11 Mayıs Pazar günü yapılacak. Heyecan dolu final gecesi saat 20.00’de başlayacak ve TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Finale kalan yarışmacıların performansları ve jüri yorumları, milyonlarca izleyicinin karşısında değerlendirilecek. O Ses Türkiye 2025 şampiyonu, canlı yayında açıklanacak oylama sonuçlarıyla belli olacak.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin