O Ses Türkiye Funda kimdir? Funda Kayacık'ın asıl mesleği ne? Nereli?

Peki, Funda Kayacık kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

Funda Kayacık kimdir?

1998 doğumlu olan Funda Kayacık, seslendirme sanatına 2016 yılında adım attı. Kariyerine “rabarba” adı verilen toplu dublaj kayıtlarında yer alarak başlayan Kayacık, bu alanda kendini geliştirerek kısa sürede profesyonel çalışmalarda boy göstermeye başladı.

Müzik tutkusunu daha da ileri taşımak isteyen Kayacık, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Opera Bölümü’nde eğitim aldı ve buradan yüksek onur belgesiyle mezun oldu. Klasik müzik altyapısını modern yorumlarla sahneye taşıyan genç sanatçı, eğitimini sahneye başarılı bir şekilde yansıttı.

Seslendirme kariyerinde de adından söz ettiren Funda Kayacık, Mattel’in sevilen karakteri Barbie “Brooklyn” Roberts’ın Türkiye’deki resmi sesi olarak pek çok projede görev aldı. Bu yapımlarda 23 şarkıda ana vokal olarak yer aldı ve yeteneğini geniş kitlelere duyurdu.