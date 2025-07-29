O sosyal medya uygulamasından 500 bininci üyeye özel hediye

Yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal, 500 bin kullanıcıya yaklaşırken sürpriz bir kampanya başlattı. 500 bininci üyeye özel hediye verileceği duyuruldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
O sosyal medya uygulamasından 500 bininci üyeye özel hediye
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Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal, kullanıcı sayısında önemli bir eşiğe yaklaştı. Platform, 500 bininci üye için özel bir hediye kampanyası başlattığını açıkladı.

NEXT’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“NEXT ailemiz büyümeye devam ediyor. 500 bininci üyemize özel bir hediye veriyoruz. Siz de bu tarihi anın parçası olun. NEXT'e katılın ve arkadaşlarınızı da davet edin. Hemen katıl, sürprizi yakala!”

Son dönemde sosyal ağ kategorisinde en çok indirilen uygulamalardan biri olan NEXT Teknofest Sosyal, haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerikleriyle dikkat çekiyor. Uygulama, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI entegrasyonuyla da öne çıkıyor.

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