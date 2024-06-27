O sözleri Ali Yerlikaya'ya mı söyledi? Müge Anlı'dan yeni açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gündüz kuşağı programlarıyla ilgili söylediği sözler gündemdeki yerini koruyor.



Yerlikaya yaptığı açıklamada "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum" demişti.

Anlı, “Bu konularla ilgilenen an baştaki adam televizyon programlarına laf söyleyene kadar işleyişle ilgili vatandaşın ne düşündüğüne kulak verseler belki de biz bunları konuşmaz olurduk. Çünkü iki ay oldu.” ifadelerini kullanmıştı.



Anlı, “Çok söyleyecek lafım var, söylemekten de çekinecek bir durumum yok ama şahsi olarak bana bir şey söylendiği zaman cevap vermeyi prensip edindiğim için şahsen söylendiğinde cevap veriyorum. Beni biliyorsunuz; taş altında kalırım laf altında kalmam haklı olduğumu bildiğim konularda…” ifadelerini kullandı.



ANLI’DAN YENİ AÇIKLAMA

Müge Anlı dün söylediği sözlerin ardından yeni açıklama yaptı.

Anlı, “Sözlerimin postacılığını yapmayın. Ali Yerlikaya ile ilgili de aramıza kimse girmesin. Biz birbirimizi Gaziantep’ten beri tanırız, bir şey söyleyeceksek telefon açar söyleriz.” dedi.