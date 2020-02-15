Öğretmen dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! İlker Kaleli öyle ağladı ki...

Tanıtımın altına 'Çok yakında' notunu düşerek dizinin ne zaman yayınlanmaya başlanacağı bildirilmedi. Yapımcılığını Medyapım ile MF Yapım'ın birlikte yaptığı dizinin başrolünde İlker Kaleli yer alıyor.

Bir öğrencinin ölümüne neden olan bir sınıfı anlatan dizi, İlker Kaleli'nin öğretmen rolünü güçlü duygularla yanıtması ile ilerleyecek.

İlker Kaleli, daha önce rolü için, "Bu yüzyılın insanına, hepimize, içinde kaybolup gittiğimiz hayatlarımızda artık sesini duymadığımız, gözden düşmüş vicdanın, kalbin ve iyi olmanın dersini veren bir garip öğretmen, bir deli düzen ve arasında yalpayıp duran kör hayatlar… Gördüğüm en güzel “insan olma” derslerinden..”açıklamasında bulunmuştu.

Başrollerinde; İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol'un olduğu dizinin yönetmenliğini Koray Kerimoğlu yapıyor.

"ÖĞRETMEN" İLK TANITIM

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