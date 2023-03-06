Ömer 7. bölüm full izle

ÖMER 7. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer’in Gamze’ye olan aşkının tehlikeli bir boyuta geldiğini düşünen Reşat, Tahir'den önce davranarak soluğu Fatma'nın yanında alır. Bu hamleyle Tahir'i susturup herkese derin bir nefes aldırsa da mahalleden tanıdığı doktor Erdal'ın Gamze'ye talip olduğunu söylemesiyle Ömer'e ve Gamze'ye hiç beklemedikleri bir şok yaşatır.

İş bulmasıyla birlikte maddi olarak biraz rahatlayan Nisa bu sefer de çocuklarının tüm bakımının kızı Emine’ye kalması nedeniyle huzursuzdur. Bu duruma çare arayan Nisa, iş yerinde yaşadığı talihsiz kaza sonucu ailesinin çalıştığını öğrenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalır.