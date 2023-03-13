Ömer 9. bölüm fragmanı
STAR TV ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'de yayınlanan Ömer dizisi ilk bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Diziyi takip edenler Ömer dizisi yeni bölüm izle şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki...
ÖMER DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ömer Ademoğlu, babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler.
Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir’in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer’in ruhunu derinden yaralamıştır. Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer...
Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...
ÖMER 8. BÖLÜM ÖZETİ
Gamze'nin Erdal ile mutlu olamayacağına inanan Ömer, onu bu hatadan uzak tutmaya çalışırken Süreyya ile ilişkisini tehlikeye sokacak adımlar atar. Ömer’in karşısına çıkmasıyla aklı karışan Gamze, Erdal’la evlilik yoluna girmeyeceğini annesine söyler fakat karşısında hiç tahmin etmediği bir Fatma bulur. Fatma’nın öfkeyle Gamze’ye attığı tokat, herkesin hayatında bir bomba etkisi yaratır.
Nisa’nın evinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğundan şüphelenen Reşat, kızının yaşadığı maddi sıkıntıların farkına varır. Bu sırada okuldaki Yaman’ın Emine’ye babasıyla ilgili söyledikleri, Emine ve Nisa arasında bir gerilime yol açar. Emine annesine inanmış görünse de Yaman’ın sözleri içinde şüphe uyandırmıştır.
Ömer'e olan sevgisinden yeterince karşılık bulamadığını hisseden Süreyya’nın kalbinde, Figen'in ektiği kuşku tohumları filizlenmeye başlar. Aklındaki soruların cevabını bulmak için kararlı bir adım atan Süreyya, Ömer’i zor bir ikilemde bırakacaktır.