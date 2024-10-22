One Direction üyesi Liam'ın otopsi sonucu çıktı!

One Direction'ın eski üyelerinden Liam Payne'in ani ölümü, hayranlarını yasa boğdu. Kaldığı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Payne'in otopsi raporu açıklandı. Rapora göre, Payne'in vücudunda yasaklı maddeye rastlandı.

Payne'in toksikoloji raporunda "pembe kokain" bulunduğu tespit edildi. Otopsi raporu, şarkıcının ölüm nedeninin "birden fazla travma, iç ve dış kanama ile yüksekten düşme sonucu kafatası yaralanması" olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre, şarkıcının vücudunda düşmeye bağlı olarak 25 farklı yaralanma tespit edildi.