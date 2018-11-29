Vatan Gazetesi’nin ünlü televizyon yazarı Oya Doğan Twitter hesabından veda yayınladı.

Vatan Gazetesi'nin 1 Kasım itibariyle son baskıyı yapmasının ardından Demirören Grubu’nda ayrılıkların da ardı arkası kesilmiyor.



Gazetenin tanınmış televizyon yazarı Oya Doğan da bugün kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Demirören Grubu ile tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.



Ünlü yazar açıklamasında, “Vatan Gazetesi’nin kapanmasının ardından Demirören Medya’yla yollarımızı bugün itibariyle ayırdık. Bunca yıl birlikte çalıştığım arkadaşlarım her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.



2002 yılında yayın hayatına başlayan Vatan Gazetesi, dolardaki ani fiyat artışı sonrası oluşan kağıt krizi nedeniyle kapısına kilit vurmak zorunda kalmıştı.



Oya Doğan Kimdir?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olan yazar ve gazeteci Oya Doğan, TV hayatına 32. Gün programı ile adım attı. Sonrasında birçok haber ve belgesel programına imza atan Doğan sonrasında Vatan Gazetesi hafta sonu eklerinde gündemi belirleyen röportajları yapmış ardından Habertürk gazetesine geçiş yaptı.

2013 yılının ağustos ayında Vatan Gazetesi’ne transfer olan ünlü gazeteci o günden beri Dizi Doktoru isimli köşesinde TV eleştirmenliği yapıyordu.

2002 yılında yayın hayatına başlayan Vatan Gazetesi, dolardaki ani fiyat artışı sonrası oluşan kağıt krizi nedeniyle kapısına kilit vurmak zorunda kalmıştı.