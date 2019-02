Türkiye'nin en çok kazandıran canlı bilgi yarışması Oyna Kazan, bugün 20.00'de yapılacak. Yarışma öncesinde ipucu sorusu da paylaşıldı. Soruda bir kedi görseli yer aldı.

Bol ödüllü bilgi yarışması Oyna Kazan'ın sunuculuğunu İbrahim Selim yapıyor. Yarışma ile ilgili ipucu sorusu paylaşıldı.



Bir kedi görseliyle paylaşılan ipucu sorusu şöyle: "Mutlu Pazarlar! Bugünün kopyası şirin mi şirin bir kedi. Sizce ne sormuş olabiliriz? Kopyanın kopyası: Bir atasözü"



"Kuruş değil binlerce lira" kazandırdığı ifade edilen Oyna Kazan yarışması bugün her zamanki saati olan 20.00'de yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.



Yarışmada, 3 jokere sahip oluyorsunuz. Jokerler; ekstra can, çift cevap ve eleme şeklinde.



Kazancınızı ve sıralamanızı görebileceğiniz mobil uygulama arayüzünde kendi referansınızla arkadaşlarınızı davet edebileceğiniz ekran da yer alıyor.



Öte yandan yarışmanın sunuculuğunu İbrahim Selim üstleniyor.



OYNA KAZAN NEDİR



Oyna Kazan ile ilgili şu tanıtım yapıldı:



"Türkiye'nin en yeni ve en çok para kazandıran canlı bilgi yarışması Oyna Kazan artık sizinle.



Oyna Kazan ile Tüm Türkiye'den rakiplerinizle, arkadaşlarınızla hatta ailenizle birlikte yarışabilir ve büyük para ödüllerini kazanabilirsiniz.



Türkiye'nin en çok kazandıran canlı bilgi yarışması Oyna Kazan'da para ödülleri yarışmada en son 1 kişi kalana kadar devam ediyor ve bir kişi yarışmanın sonunda büyük ödülü kazanıyor. Fakat Oyna Kazan'da sadece bir kişi kazanmıyor. Kazandıran sorular aşamasına geldiğimizde, yarışmada kalan herkes para kazanmaya başlıyor. Üstelik ödüller, doğru yanıt verdikçe katlanarak artıyor. Yarışmada kalan son 1 kişi ise, tüm ödüllerin sahibi oluyor. Üstelik kazanacağınız para ödülü kuruşlarla değil, yüzlerce hatta binlerce lira ile ölçülüyor!



Yarışma öncesi joker satın alarak ekstra can kazanabilir ve yarışmada bilemediğin sorularda tekrar yarışmaya geri dönebilirsin. Bununla birlikte çift cevap joker ve cevap eleme jokeri ile yarışmada şansını arttırabilirsin. Sunucumuz İbrahim Selim ile canlı yayında keyifli anlar da cabası :)



Genel kültür bilgine güveniyorsan, büyük para ödülü kazanmak istiyorsan hemen yarışmamıza katılmalısın.



Hadi sen de oyna sen de kazan!"



