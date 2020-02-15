Özge Özpirinçci'nin yeni projesi ve partneri belli oldu

Kadın dizisi ile seyircileri ağlatan Özge Özpirinçci artık aşk konulu bir diziye başlayacak.

Netflix'te yayınlanacak bir dizide oynayacağı öğrenilen Özpirinçci'nin partneri ise Birkan Sokullu olacak.

Son olarak Netflix'in çektiği Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan belgeselde rol alan Sokullu'nun, Özpirinçci ile arkadaş olduğu biliniyor.

Ece Yörenç'in kaleme alacağı dizi 8 bölümden oluşacak. Yeni projenin çekimlerine, senaryosu tamamlandıktan sonra başlanacak.

ulusal.com.tr