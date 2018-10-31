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Pınar Işık Ardor'un Akşam'daki görevine son verildi

Ekonomik kriz Türkmedya’yı da vurdu.

Pınar Işık Ardor'un Akşam'daki görevine son verildi

Ekonomik kriz Türkmedya’yı da vurdu. Grup içindeki gazete ve televizyondan işten çıkartmalar devam ediyor.

En dikkat çeken isimse 2 yıldır gazetenin siyasi röportajlarını yapan Pınar Işık Ardor.

Ardor'un görevine sayfa sayısının azaltılması ve ekonomik sebep gerekçe gösterilerek son verildi.

Ardor, Akşam Gazetesi’nde her pazartesi yaptığı röportajlarla dikkat çekiyordu.  Ardor’un ABD’de yayımlanan Global Daily News’le çalışmaya devam edeceği öğrenildi.

Grupta tenkisatın devam etmesi bekleniyor. 

Pınar Işık Ardor kimdir?
İstanbul Üniversitesi İktisat mezunu. Balıkesir doğumlu. 7 yıl bankacılık tecrübesinden sonra sektör değişikliği yaparak medyaya geçti. Yaklaşık 14 yıldır medyada kesintisiz çalışmaktadır. Bir çok televizyonda Ana haber spikerliği ve siyasi programlar yapan Ardor,  son 2 yıldır Akşam Gazetesi'nde Ankara'nın nabzını tutuyordu.

Etiketler; #pınar ışık ardor #akşam
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