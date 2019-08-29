Teröre destek verdikleri gerekçesiyle görevden alınan HDP'li 3 belediye başkanı Halk TV'ye konuk oldu. Ak Partili Burhan Kuzu "Terör örgütü propagandasına asla müsaade edilemez" diyerek programa tepki gösterdi.

PKK'ya destek veren belediye başkanlarına Halk Tv kucak açtı.



İçişleri Bakanlığının görevden aldığı HDP'li Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları Halk TV'de Siyaset Kültürü programına katıldı.



Ahmet Türk, Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe Ertan katıldıkları programda, siyasi çevrelerden medet umdu.



Yaklaşık 2 saat süren programa, Ak Partili Burhan Kuzu'dan tepki geldi. Kuzu, "RTÜK, bu konuda gerekeni yapacaktır. Terör örgütü propagandasına asla müsaade edilemez" açıklaması yaptı.



ulusal.com.tr