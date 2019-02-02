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PowerTürk TV kapanıyor mu? Doğuş grubu PowerTürk TV'yi kapatacak mı?

Kral televizyonunun ardından Doğuş Grubun'nun PowerTürk televizyonunu haziran ayı başında kapanacağı iddia edildi

PowerTürk TV kapanıyor mu? Doğuş grubu PowerTürk TV'yi kapatacak mı?

Doğuş Grubu’nun Kral TV'yi kapatmasının ardından PowerTürk TV kanalının da kapanacağı iddia edildi.

Kral TV'nin dijitale geçmesinin ardından ekranlara veda edecek bir diğer kanal da Powertürk TV olacağı öne sürüldü.

Müzik Onair’dan Özcan Beylan’ın haberine göre Powertürk Tv de mayıs sonu haziran başı gibi kapanacağı yönünde iddialar öne sürüldü.

Müzikal alanda yaşanan teknolojik gelişmeler, reklam gelirlerinin düşmesi, müzik dinleyicilerinin dijital platformlarda daha geniş seçeneklere ulaşabilmesi müzik kanallarını ikinci plana atmakla birlikte, pastadaki paylarını da düşürmeye devam ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kral tv #doğuş grubu #powertürk tv
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