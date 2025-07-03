Prens Dizisi, HBO Max’in Uluslararası Yapımları Arasında Zirvede!

Son yılların en çok konuşulan yerli dizilerinden Prens, HBO Max’in uluslararası yapımları arasında birinci sıraya yükseldi. Yayınlanan güncel veriler, dizinin büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgi gördüğünü ve platformun en başarılı yapımlarından biri haline geldiğini ortaya koyuyor.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Prens Dizisi, HBO Max’in Uluslararası Yapımları Arasında Zirvede!
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BluTV’nin Nisan ayında HBO Max’e dönüşmesiyle birlikte BluTV orijinal yapımları da HBO platformuna taşındı. Bu anlaşmanın önemli yapımlarından biri olan Prens, 9 Mayıs’ta başlayan 3. sezonuyla HBO Max’te izleyicilerle buluştu. Her sezon izleyici sayısını artıran dizi, 3. sezon performansıyla HBO Max’in yüzünü güldürdü.

PRENS DİZİSİ, HBO MAX’İN EN ÇOK İZLENEN ULUSLARARASI YAPIMI OLDU

Prens’in 3. sezonu, HBO Max’in Hollywood dışı uluslararası yapımları arasında en yüksek izlenme oranına ulaştı. Warner Bros. Discovery verilerine göre, Türkiye’deki Max abonelerinin %74’ü diziyi takip ediyor. Ayrıca, Prens’in platforma yeni aboneler kazandırmadaki başarısı da dikkat çekiyor.

Fransa, İspanya, Romanya, Macaristan ve İsveç gibi birçok ülkede orijinal yapımlar üreten HBO Max’in bu büyük başarısı, Türkiye’de yeni özgün projelerin önünü açacak. Warner Bros. da bu doğrultuda yeni çalışmalar yürütüyor.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın yarattığı Prens, hayali Bongomia Krallığı’nda, tahta geçen ancak akli dengesi bozulan Thenio’nun yerine geçen ve bu büyük sorumluluğa hazır olmayan Prens’in eğlenceli hikâyesini konu alıyor.

Prens Giray Altınok HBO Max
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