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Rahmi Turan yazdı: Ulusal Kanal ve İMECE

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan Ulusal Kanal'ın İMECE çağrısını bugün köşesine taşıdı.

Rahmi Turan yazdı: Ulusal Kanal ve İMECE

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugün yazdığı yazısında Ulusal Kanal'ın Türksat borcunu kaleme aldı. İMECE'nin son gününün 16 Kasım olduğunu belirten Turan, vatandaşları Ulusal Kanal İMECE'sine davet etti.

Rahmi Turan'ın yazısı şöyle:

Günümüzde, iktidar yalakası olmayan medya çok zor durumda... Peşpeşe gazeteler kapanıyor. Yandaş medya iktidar tarafından beslenirken, muhalif medya ayakta kalabilmek için yaşam savaşı veriyor.

Gzaeteler de televizyonlar da Türk Milleti'nin gözü ve kulağıdır.

Dürüst yayın yapan maalesef az sayıda gazete ve TV var.

ULUSAL KANAL, artan TÜRKSAT fiyatlarını karşılayamadığı için zor bir dönem geçiriyor. Bu kanal da ekran kararmak üzere...

Ulusal Kanal spikerlerinden Seda Anık "TÜRKSAT'a olan borcumuzu ödememiz için başlattığımız İMECE'ye destek büyük oldu. Paranın yarısından fazlasını topladık. Fakat daha eksiğimiz çok. Tüm yurttaşlarımızı İMECE'ye davet ediyorum. Destek için 0 212 245 81 81'den birli alabilirler" dedi. Ulusal Kanal'ın kararmasını istemeyenler bu numarayı arayabilirler. 16 Kasım akşamı son gün!

Etiketler; #Rahmi Turan #ulusal kanal #imece #sözcü
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