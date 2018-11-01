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Ramazan Kalyoncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın eski yarışmacısı Ramazan Kalyoncu, ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Ramazan Kalyoncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldı

Adını TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 ve Survivor yarışmalarıyla duyuran Ramazan Kalyoncu,ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

Survivor 2018 gönüllüler takımında yer alan Ramazan Kalyoncu, ekranlara geri döndü. Survivor'ın başarılı yarışmacısı ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

Kalyoncu, dizinin salı günü yayınlanan bölümüyle sevenleriyle buluştu.

Ramazan Kalyoncu kimdir?
8 Nisan 1990'da Rize'de doğan Ramazan Kalyoncu, çocukluk yaşlarından bu yana sporun bir çok farklı dalı ile ilgilendi. 1998 yılında futbol ile ilgilenirken 2003 yılında ise boksla uğraştı. 2009 yılında Fitness Eğitmenliği yaparken Pilates, Yoga ve Bokwa ile profesyonel olarak ilgilendi. Kalyoncu, Best Model Of Turkey'de 3'üncü olduktan sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 ve Survivor yarışmalarında yer aldı.

Etiketler; #Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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