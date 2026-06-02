Rapçi Aishe neden öldü? "Ablamı göz göre göre öldürdüler"

Rap müziğin genç isimlerinden "Aishe" sahne adıyla tanınan Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti. Genç sanatçının vefat haberi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden kardeşinin yaptığı paylaşımla duyuruldu.

Yağmur Biçen Kaplan
 Güler'in hesabından açıklama yapan kardeşi, "Ben kardeşiyim, ablam vefat etti. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullanarak acı haberi takipçileriyle paylaştı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Güler'in ölüm sürecine dair kardeşi tarafından çarpıcı iddialar öne sürüldü. Sürecin kulak enfeksiyonu ve ardından gelişen yüz felci ile başladığını belirten kardeşi, şu ifadeleri kullandı:

"Ablam kulak enfeksiyonu geçirdi, ardından yüz felci yaşadı. Ameliyat oldu, durumu iyiydi ve taburcu edilerek eve gönderildi. Ancak bu süreçte uygulanan kortizon tedavisi vasküliti (damar iltihabı) tetikledi. Kortizonu bir anda bıraktırdıkları için vasküliti tetiklendi. Acile gittik ama 'yan etki' diyerek bizi geri gönderdiler. Tekrar fenalaşınca yatışını yaptılar fakat tam 4 gün boyunca teşhis koyamadılar, ablam hiçbir tedavi görmedi. Serviste durumu daha da kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı."

Ablasının tedavi sürecinde doğru teşhisin zamanında konulmadığını savunan acılı kardeş, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"En başından beri 'Behçet hastalığı olabilir' dememe rağmen bir hafta boyunca hiçbir şey yapılmadı ve bizi oyaladılar. Romatoloji bölümü ölümünden sadece 1 gün önce tanı koyabildi ama artık çok geçti. Tekrar ameliyata alındı ve maalesef kalbi durdu. Ablam göz göre göre ihmal edilerek vefat etti."

Olayla ilgili iddiaların ardından adli sürecin başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu olurken, rap dünyası genç sanatçının kaybıyla yasa boğuldu.

