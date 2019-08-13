Rasim Ozan Kütahyalı'nın 17 Ağustos 2019 günü ekranlara döneceği iddiaları Boşnakları ayağa kaldırırken, bir de bildiri yayımlandı.

Beyaz TV’de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı, programdan tepkiler üzerine çıkarılmıştı.



Kütahyalı'nın 17 Ağustos 2019 günü ekranlara döneceği iddiaları konuşulmaya başlandı.



Söz konusu iddialar, Boşnakları ayağa kaldırırken, zehir zemberek bir de bildiri yayımlandı. Türkiye'de bulunan Bosna Sancak Dernekleri ve sivil toplum örgütlerinin basın bildirisinde, bu iddianın gerçek olduğuna inanmak istenmediği vurgulandı.



Açıklamada, "20 ay önce Kütahyalı’yı kovanların bu tarihi hatayı yapacaklarına ihtimal vermiyoruz. Reyting uğruna ahlaki değerlerimizi hiçe sayarak bu kişiyi yeniden ekranlara çıkarmaya niyetlenenler varsa, büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark etmeliler" denildi.





Kamuoyunun dikkatine!

19 Kasım 2017’de yorumcu olarak katıldığı bir televizyon programında Boşnaklara yönelik hakaret içeren ifadeler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı karşısında Türkiye’de yaşayan pek çok Boşnak kökenli sivil toplum örgütü yargı yoluyla bir mücadele başlattı.

Kütahyalı hakkında yapılan suç duyuruları birleştirildikten sonra "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan açılan davanın ilk duruşması 1 Şubat 2019’da görüldü. 17 Temmuz 2019 tarihine kadar gerçekleşen 5 duruşmanın hiçbirine katılmayan Kütahyalı, kimi zaman ortalarda görünmedi, kimi zaman da sağlık raporlarıyla hakim karşısına çıkmadı. Ortaya çıkan şu tablo bile, Kütahyalı’nın olaydan sonra dilediği tüm özürleri sorgulamamız için yeterlidir.

5 ayın ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra, 19 Temmuz 2019’da avukatıyla birlikte verdiği ifadede yer alan bazı cümleler ise tam anlamıyla yeni bir skandal niteliğindedir. Kütahyalı’nın avukatının, müvekkilinin duruşmalara katılmamasını “can güvenliği yoktu” sözüyle açıklayarak, davayı yakından takip eden Boşnak toplumunu suçlaması kabul edilemez. Biz her duruşmada adalet arayışımızın bir gereği olarak mahkeme salonunda hazır bulunduk. Duruşmalardan sonra kamuoyunu bilgilendirmek ve süreçten haberdar etmek için açıklamalar yaptık. Bu açıklamaların hiçbirinde ne bir tehdit, ne bir gözdağı, ne de benzeri bir ifadeye rastlamak mümkün değildir. Müşteki sıfatı taşıyan sivil toplum örgütlerimiz ve şahıslar olarak kanuna aykırı hiçbir davranışta bulunmadık.

Sanık Kütahyalı’nın ifadesini vermesiyle birlikte 13 Eylül 2019’daki 6. duruşmada kararın açıklanacağını ümit ediyor ve bağımsız Türk yargısına olan güvenimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Bu dava sadece Boşnakların değil, bu ülkede birlik beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayan herkesin davası olarak tarihteki yerini alacaktır. Zira televizyon ekranlarında kendilerine verilen ehliyeti kullanamayanların ne kadar büyük skandallara imza atabildiklerini bu olayla bir kez daha görmüş olduk. Programın yayınlandığı Beyaz TV’nin olayın meydana gelmesinin hemen ertesinde Rasim Ozan Kütahyalı ile ilişiğini kesmesi, Kütahyalı’nın yazarlık yaptığı Sabah Gazetesi’ndeki yazılarına son verilmesiyle sergilenen duruş, geleceğimiz adına umut veren gelişmelerdi.

Son günlerde sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda Rasim Ozan Kütahyalı’nın 17 Ağustos 2019’da yeni yayın dönemine başlayacak olan “Beyaz Futbol” programında yeniden yorumcu olarak yer alacağına dair bazı iddialar dolaşmakta. Bunların gerçekliğine inanmak istemiyoruz ve 20 ay önce Kütahyalı’yı kovanların bu tarihi hatayı yapacaklarına ihtimal vermiyoruz.

Reyting uğruna ahlaki değerlerimizi hiçe sayarak bu kişiyi yeniden ekranlara çıkarmaya niyetlenenler varsa, büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark etmeliler. Kamuoyu vicdanı böyle bir girişimi asla onaylamayacaktır.