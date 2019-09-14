Recep İvedik 5 filminin konusu ve oyuncuları! Recep İvedik 5 TV'de ilk kez televizyonda! Recep İvedik 6 ne zaman yayınlanacak

Recep ivedik 5 TV'de ilk kez TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8, bir ilk daha. Şahan Gökbakar'ın unutulmaz filmi Recep İvedik 5 TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Recep İvedik 6 tarihi de belli oldu.

Recep İvedik 5 TV'de ilk kez TV8'de

Şahan Gökbakar'ın efsane karakteri Recep İvedik TV'de ilk kez cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanacak. Recep İvedik ve ekibiyle beraber olimpiyatlara giderse ne olur. Tüm Türkiye yarışmacılarının yarışmadan çekilmek zorunda kalmasından sonra gözler Recep İvedik'e çevrildi. Bir çok madalyayı ülkemize getiren Recep İvedik yine ekranlarda rekorlar kıracak gibi görünüyor.

Recep İvedik 6 ne zaman yayınlanacak?

Recep İvedik 6 için tarihi Şahan Gökbakar verdi. Geçen sezon yaşanan mısır krizi sonrası 1 yıl ertelenen filmler için Recep İvedik 6 yayın tarihi de belli oldu. Recep İvedik 6, 8 kasım 2019 cuma günü vizyona giriyor.