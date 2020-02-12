Reyhan hamile! Yemin 182. bölüm izle... Yemin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

Yemin dizisinde dün; Reyhan kardeşini evden kovmak zorunda kalır. Narin ise dayanamayıp Kemal’in evine geri döner.

Reyhan Nigar’ı konaktan kovarak zor bir karar vermiştir. Cavidan’ın kumpasına düşen Reyhan bu zor kararın altında ezilirken Emir karısına destek olur. Gerçekler ortaya çıktığında Reyhan bunun üstesinden nasıl gelecek? Narin’in geri döndüğünü gören Kemal büyük bir mutluluk yaşar. Narin ise artık daha cesurdur. Kemal, hayal kurduğu gibi Narin’e açılabilecek mi?

YEMİN 182. BÖLÜM İZLE

YEMİN 183. BÖLÜM FRAGMANI



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