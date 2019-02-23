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Reynmen Derdim Olsun şarkısını YouTube'dan neden gizledi, sildi, kaldırdı? İşte yaptığı açıklamalar

200 milyon izlenme ile rekor kıran ve birkaç gün boyunca YouTube Trendler listesinde zirvedeki yerini koruyan Reynmen, Derdim Olsun şarkısını YouTube'dan kaldırdı. Silme nedeniyle ilgili Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Reynmen, videoyu kaldırma nedenini söyledi. Reynmen, "Yok bottan silindi, yok ondan bundan silindi... Yoo gayet de ben kaldırdım. 200 milyonluk parçam da olmayı versin. Hayatıma mal oldu. Derdim oldu. İstemiyorum! Bugün bu şarkıyla gelmedim buraya, yarın da o şarkıyla var olmayız... Hadi bakayım!" ifadelerini kullandı

Reynmen Derdim Olsun şarkısını YouTube'dan neden gizledi, sildi, kaldırdı? İşte yaptığı açıklamalar

Yayınladığı günden bu yana YouTube'daki Trender listesinde birinci sırayı kimseye kaptırmayan Reynmen, ani bir kararla videoyu kaldırdığını açıkladı.

Reynmen, gelen eleştiriler sonrası böyle bir karar aldı.

İzlenmelerin sahte olduğu iddiaları sonrası Reynmen, videoyu silme nedenini açıkladı.

Videoyu kendisinin sildiğini ifade eden Reynmen şunları söyledi:

"Yok bottan silindi, yok ondan bundan silindi... Yoo gayet de ben kaldırdım. 200 milyonluk parçam da olmayı versin. Hayatıma mal oldu. Derdim oldu. İstemiyorum! Bugün bu şarkıyla gelmedim buraya, yarın da o şarkıyla var olmayız... Hadi bakayım!"

Etiketler; #reynmen #derdim olsun #youtube
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