Reyyan ve Miran İstanbul'da! Hercai 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 31. bölümde neler oldu?

Hercai'nin yayınlanan son bölümünde; Miran, Hazar’ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran’ın sarsılan güveni Azize’nin başarılı olmasını engeller. Durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize’nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran’ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize’yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokar. Mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder. Miran’ın intikam arzusuyla başlatmış olduğu bu oyun geçmişin bütün bilinmeyenlerini tek tek ortaya çıkarırken, büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştirecektir. Azize ise düğününe hazırlanırken gelen davetsiz misafirden duyduğu şeyler yüzünden düğünden kaçar.

HERCAİ 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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