Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay kendir isteğiyle görevinden ayrıldı.

Medyaradar’da yer alan habere göre; Doğan Grubu'nun Demirörenler'e satışının ardından belli bir süre daha görevde kalmaya ikna edilen Posta Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay sonunda istifasını verdi.



22 yıldır Posta Gazetesi’nin başında bulunan Ababay, geçen aylarda Demirören ailesi ile yaptığı ilk toplantıda 24 Haziran’a kadar yayın politikası ve çalışanlara dokunulmaması kaydı ile bir süre daha görevini sürdürmeyi kabul etmiş, ancak ondan sonrası için ayrılma sinyalleri vermişti.



Demirören Gazetecilik, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Rıfat Ababay'ın şirketteki tüm görevlerinden kendi isteği ile ayrıldığını duyurdu.,



Demirören Gazetecilik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimizin İcra Kurulu Üyesi ve Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Rıfat Ababay, şirketimizdeki tüm görevlerinden kendi isteği ile ayrılmıştır" denildi.



Medyaradar internet sitesi Acun Ilıcalı'nın, Ababay’ı yeni sezonda Yetenek Sizsiniz kadrosuna katmak için önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini iddia etmişti.





