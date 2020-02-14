Robert Pattinson'un Batman'i görücüye çıktı! Filmin ilk görüntüsü paylaşıldı

Robert Pattinson'un Bruce Wayne'i oynayacağı yeni filmin birçok ayrıntısı merak ediliyordu. Gizemli kırmızı ışıklı bir fragman yayınlayan Reeves, kostümün ana hatlarını izleyicilere gösterdi. Fakat kostümün geçmişteki kostümlerden tamamen farklı olduğu görüldü.

Reeves'in paylaştığı bu video, Batman'in yeni görüntü yönetmeni Greig Fraser tarafından çekildi arka plandaki müzik ise filmin bestecisi Michael Giacchino tarafından bestelendi.

Yeni filmde Batman'in Riddler ve Penguin de dahil olmak üzere birçok ünlü rakibi ile karşı karşıya geleceği düşünülüyor.

Filmin hayranları ise Batman karakteri ile özdeşleşen Christian Bale'in yerine geçen Robert Pattinson'u kabul etmekte zorlandığını sosyal medya üzerinden belli etti.

BATMAN KOSTÜM TANITIM VİDEOSU

ulusal.com.tr