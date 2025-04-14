Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'dan üzücü haber

Ayhan Küçükboyacı'nın kızı Şans Küçükboyacı, hastane önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Doktorlar şu an için hayati riskten söz etmiyorlar. Babamı panik yaşanmaması adına gözetim amaçlı uyutmak zorunda kaldılar.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'dan üzücü haber
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Şans Küçükboyacı, sürecin zorlu geçtiğini belirterek duygularını şu sözlerle paylaştı:
"Cumartesi gününden bu yana hastanedeyiz. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Nefes darlığı ve solunumla ilgili problemler yaşadı. İki gündür uyutuluyor. Çok seviyoruz, elbette üzülüyoruz da. Zor bir dönemden geçiyoruz ama umudumuzu kaybetmedik. İnşallah bu süreci atlatacağız. Allah’tan umut kesilmez, güzel haberlerini alacağımıza inanıyorum."

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