Romantik 14 Şubat... Yemin 184. bölüm izle! Yemin 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

Yemin dizisinde dün; Emir Reyhan’a tüm gerçekleri anlatır. Cavidan ise onların arasını bozmak için elinden geleni yapar.

Emir, Reyhan’a her şeyi bir bir anlatır. Reyhan ne yapacağını bilemez bir haldedir. Emir’in elindeki deliller ise büyük planın parçasıdır. Cavidan bu sefer başarılı olup, Emir ile Reyhan’ın arasını gerçekten bozabilecek mi? Kendini affettirme gayretine Masal’ı da alet ettiğini söyleyen Kemal Narin’in kalbini çok kırmıştır. Narin bu kırgınlıkla geri çekilir. Kemal ise beklemediği bir durumla karşılaşır. Narin'in garsonluk yaptığı restauranta gider ve Narin'i orada çalışırken görünce şok olur.

YEMİN 184. BÖLÜM İZLE

YEMİN 185. BÖLÜM FRAGMANI



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