Rowoon kimdir? Rowoon hangi dizilerde oynadı? K-drama yıldızı Rowoon dizileri
Özellikle "Extraordinary You" dizisindeki Haru karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan Rowoon hakkında merak edilenler: Rowoon kimdir? Rowoon hangi dizilerde oynadı? K-drama yıldızı Rowoon dizileri
Güney Kore'nin yetenekli isimlerinden biri olan Rowoon, doğum adıyla Kim Seok-woo, 7 Ağustos 1996 tarihinde Seul, Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Müzik, oyunculuk ve modellik alanlarında aktif olarak faaliyet gösteren Rowoon, K-pop erkek grubu SF9'ın lider vokali olarak tanınırken, aynı zamanda başarılı oyunculuk performansları ile de dikkatleri üzerine çekmektedir.
K-pop kariyerine 2016 yılında SF9 ile çıkış yaparak adım atan Rowoon, "Fanfare" şarkısı ile müzik sahnesinde boy gösterdi. Grubun lider vokali olarak tanınan Rowoon, sahip olduğu etkileyici sesiyle ve sahne enerjisiyle grubunun popülaritesine katkı sağlamaktadır.
Oyunculuk kariyerinde de iddialı bir yol çizen Rowoon, "School 2017" dizisi ile oyunculuk kariyerine adım attıktan sonra "About Time," "Extraordinary You," "She Would Never Know," "Yeonmo," "Tomorrow" gibi dizi projelerinde başarıyla rol aldı. Özellikle "Extraordinary You" dizisindeki Haru karakteri ile büyük bir çıkış yakalayarak adını geniş kitlelere duyurdu.
Rowoon ayrıca film dünyasında da seslendirme deneyimi kazandı. "Trolls World Tour" filminde Branch karakterini Korece seslendirerek farklı bir yeteneğini sergiledi.