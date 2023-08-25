Rowoon kimdir? Rowoon hangi dizilerde oynadı? K-drama yıldızı Rowoon dizileri

Güney Kore'nin yetenekli isimlerinden biri olan Rowoon, doğum adıyla Kim Seok-woo, 7 Ağustos 1996 tarihinde Seul, Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Müzik, oyunculuk ve modellik alanlarında aktif olarak faaliyet gösteren Rowoon, K-pop erkek grubu SF9'ın lider vokali olarak tanınırken, aynı zamanda başarılı oyunculuk performansları ile de dikkatleri üzerine çekmektedir.