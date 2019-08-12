Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Yönetmelik, tüm interneti kapsamıyor; internet üzerinden radyo-televizyon yayıncılığı yapacak kuruluşları ilgilendiriyor" dedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, internet yayıncılığı hakkında kabul edilen yeni düzenlemeye dair görüşlerini paylaştı. Şahin, "Netflix, Blu TV, Turkcell Plus gibi platformların tepe yöneticileriyle sağlam bir iletişim içindeyiz. Bu platformların yöneticileri, lisanslama için gerekenleri yapmaya hazırlar" dedi.



Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kamuoyunda tartışılan yeni internet yayıncılığı düzenlemesi hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ile konuştu.



Hakan, Şahin'in ifadelerini şöyle aktardı:



"GÖRÜŞÜYORUZ: Biz RTÜK olarak... Netflix, Blu TV, Turkcell Plus gibi platformların tepe yöneticileriyle sağlam bir iletişim içindeyiz. Bu platformların yöneticileri, lisanslama için gerekenleri yapmaya hazırlar.



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SADECE BUNLAR: Yönetmelik, tüm interneti kapsamıyor. Düzenleme internet üzerinden radyo-televizyon yayıncılığı yapacak kuruluşları ilgilendiriyor.



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ÖZGÜRLÜK ANLAMLI: Platformlarla ilgili yapacağımız denetlemeler, hayatın doğal akışına ters düşecek şekilde asla olmayacaktır. Kişilerin özgürlük alanları bizim için çok değerli ve anlamlıdır.



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GEREKSİZ VE HAKSIZ: Denetim başladığında bugün koparılan fırtınaların gereksizliği, acımasız eleştirilerin haksızlığı ortaya çıkacaktır.



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SON VERİLECEK: İnternet tabanlı yayın yapan şirketlerin, hiçbir vergi yükümlülüğü yoktu. Hukuki hiçbir sorumlulukları yoktu. Buna son veriliyor.



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ÇOCUKLAR VE GENÇLER: Çocuklarımızın, gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişim süreçlerini etkileyecek içeriklere karşı tabii ki tedbir alacağız. İşin bu kısmına önem veriyoruz."



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