RTÜK Başkanı Şahin LGBTİ film önerileri haberlerine karşı açıklama! "Gözümüz üzerlerinde"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, LGBTİ film önerileri haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Şahin, "İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan işbirlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir." dedi.

RTÜK Başkanı Şahin LGBTİ film önerileri haberlerine karşı açıklama! "Gözümüz üzerlerinde"
RTÜK Başkanı Şahin LGBTİ film önerileri haberlerine karşı açıklama! "Gözümüz üzerlerinde"
Editör: Uğur Çam
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir internet sitesindeki LGBTİ film önerilerine ilişkin haberle ilgili açıklama yaptı.

İzleme uzmanlarının tatilde de çalıştığını belirten RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Batı fonlu bazı medya organlarının aile kurumumuzu parçalamak ve gençlerimizi kişiliksizleştirmek için sistematik olarak yürüttüğü sapkın kampanyaları görmüyor değiliz. Gözümüz üzerlerinde... İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan işbirlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir."
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin # lgbti
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