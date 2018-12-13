Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkelerini güncelledi. Yayınlarda izlenme ve dinlenmeyi "Tek ölçüt" kabul etmeden uymayı taahhüt eden medya hizmet sağlayıcıları güncellenen ilkelere imza attı. İmza atanlar arasında Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan da yer aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK, 20 maddeli Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri'ni güncelledi.



Güncelleme için Ankara'da tören yapıldı. Yayınlarda izlenme ve dinlenmeyi "Tek ölçüt" kabul etmeden uymayı taahhüt eden medya hizmet sağlayıcıları güncellenen ilkeleri imzaladı.



Etik ilkeleri metnine Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan'da imza attı.



İmzalanan ilkelere yeni olarak "Millî İradeye saygılı olmak" ve "Ailenin bütünlüğünü ve sürekliliğini desteklemek" maddeleri eklendi.



İlkeler içinde "İnanç hassasiyeti", "İstismara yer vermeme" ile "Teröre hizmet etmeme" de yer aldı.



Törende 2018 yılı Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması'nın sonuçları açıkladı. Araştırma 26 ilde 15 yaş ve üzeri 2 bin 600 kişi ile yapıldı.





ulusal.com.tr