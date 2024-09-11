RTÜK, Halk TV'ye "mimik cezası" mı verdi? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladı.

RTÜK'ün Halk TV'ye yönelik yaptırımının ardından bazı basın yayın organlarında "RTÜK Halk TV'ye mimik cezası verdi" haberleri yer aldı. Söz konusu iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

DMM tarafından yapılan ve söz konusu iddianın doğru olmadığı kaydedilen açıklamada, "5 Eylül 2024 tarihinde Halk TV'deki bir programa konuk olan Cem Toker'in Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kişilik haklarını ihlal eden, itham eden, küçük düşürücü nitelikteki sözleri üzerine, kuruluşa para cezası verilmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan 'Yayın hizmetleri, … İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünü ihlal eden kuruluşa yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uygulamıştır." ifadelerine yer verildi.

RTÜK, HALK TV'YE İDARİ PARA CEZASI UYGULADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

RTÜK, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV'ye yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladığını açıklamıştı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'in, Halk TV'de katıldığı "Sansürsüz" adlı programdaki sözlerini inceleyen kurul, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kişilik haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Kurul, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV'ye yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladı.