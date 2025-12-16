RTÜK inceleme başlatmıştı: Jasmine dizisi TV+’tan kaldırıldı

RTÜK’ün “genel ahlaka aykırı” içerik gerekçesiyle inceleme başlattığı Jasmine dizisi, TV+ platformu tarafından içerik arşivinden çıkarılarak yayından kaldırıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
RTÜK inceleme başlatmıştı: Jasmine dizisi TV+’tan kaldırıldı
Yayınlanma:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) hakkında inceleme başlattığı Jasmine dizisi, TV+ platformunun içerik arşivinden çıkarıldı. HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan dijital platformda yer alan dizinin yayından kaldırılmış oldu.

TV+ tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kararın RTÜK’ün başlattığı incelemenin ardından gelmesi dikkat çekti. Platformun içerik arşivinde yer alan Jasmine dizisine artık erişim sağlanamıyor.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

RTÜK, dizide yer alan bazı sahnelerin “aile yapısını bozucu nitelikte olduğu” gerekçesiyle inceleme başlattığını duyurmuştu. Kuruldan yapılan açıklamada, dizinin Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle açıkça çeliştiği, kadını istismar eden unsurlar içerdiği ve genel ahlaka aykırı olduğu değerlendirmesine yer verilmişti.

RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

“Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatılmıştır.”

Diziyle ilgili inceleme süreci devam ederken, TV+’ın aldığı yayından kaldırma kararının RTÜK süreciyle bağlantılı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İYİ Parti’li vekilden Bakan Kurum’a dikkat çeken teşekkürİYİ Parti’li vekilden Bakan Kurum’a dikkat çeken teşekkürSiyaset
rtük HBO Max
Günün Manşetleri
Erdoğan'dan Karadeniz'deki saldırılara ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 yeni çalışma
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Makam odasında dinleme cihazı bulundu
Türkiye, kültürel mirasını Roma'ya taşıyor
Kasım ayında 141 bin 100 konut satıldı
Kampanyalar mercek altına alındı
Gain Medya’ya operasyon düzenlendi
Karadeniz’de yaklaşan İHA f-16’lar tarafından düşürüldü
Başkente metro müjdesi
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Sakın tedbirsiz çıkmayın Meteoroloji uyardı! Sakın tedbirsiz çıkmayın
Yatırımcılar dikkat! Yatırımcılar dikkat!
Mevduat faizlerinde son durum: 2,5 milyon TL’yi bankaya koyan 1 ayda ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum: 2,5 milyon TL’yi bankaya koyan 1 ayda ne kadar kazanıyor?
Ev hayali kuranlar için beklenen haber geldi Ev hayali kuranlar için beklenen haber geldi
''Mutluluk parada pulda değil'' dediler, zirveye yerleştiler! ''Mutluluk parada pulda değil'' dediler, zirveye yerleştiler!