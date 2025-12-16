RTÜK inceleme başlatmıştı: Jasmine dizisi TV+’tan kaldırıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) hakkında inceleme başlattığı Jasmine dizisi, TV+ platformunun içerik arşivinden çıkarıldı. HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan dijital platformda yer alan dizinin yayından kaldırılmış oldu.

TV+ tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kararın RTÜK’ün başlattığı incelemenin ardından gelmesi dikkat çekti. Platformun içerik arşivinde yer alan Jasmine dizisine artık erişim sağlanamıyor.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

RTÜK, dizide yer alan bazı sahnelerin “aile yapısını bozucu nitelikte olduğu” gerekçesiyle inceleme başlattığını duyurmuştu. Kuruldan yapılan açıklamada, dizinin Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle açıkça çeliştiği, kadını istismar eden unsurlar içerdiği ve genel ahlaka aykırı olduğu değerlendirmesine yer verilmişti.

RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

“Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatılmıştır.”

Diziyle ilgili inceleme süreci devam ederken, TV+’ın aldığı yayından kaldırma kararının RTÜK süreciyle bağlantılı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.