Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla fikir paylaşımında bulunmak; alana ilişkin görüş ve önerileri dinlemek üzere yapılan “RTÜK Medya Buluşmaları”nın ilki dün İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapıldı. Toplantının gündem kamu spotları ve yayın yasakları oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “RTÜK Medya Buluşmaları” toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul Üyeleri ve aralarında Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan’ın da yer aldığı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların temsilcileri katıldı.



Televizyon yöneticilerinin gündeminde “yayın yasakları” ve “zorunlu kamu spotları” vardı.



'YAYINCILARLA ARAMIZDAKİ İLETİŞİMİN ARTMASI GEREKİYOR'



Programın ev sahibi olarak yayıncılara hitap eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi: “Hem RTÜK üyesi arkadaşlarımızla yaptığım toplantılarda hem yayıncılarla yaptığım toplantılarda aramızdaki iletişimin artması ve gelişmesi gerektiğini fark ettim. Hem aramızdaki iletişimin artması hem sorunlarımızın ortak sorunlarımız olduğu gerçeğinden hareketle böyle bir toplantının yapılmasına karar verdik. Bu toplantıda RTÜK üyelerimizle beraber sizleri dinlemeye geldik. Umarım herkesin tatmin olacağı verimli bir buluşma olur.”



'RADYO İHALESİ GÜNDEM DEĞİL'



İstanbul’da yeni açılacak kule için yeni bir ihale yapılmayacağını vurgulayan bakan Ersoy “Cumhurbaşkanı’nın ya da benim ağzımdan ihale kelimesi çıkmadı. Dolayısıyla böyle bir ihale gündemi yok. Açıklanan şartname bir prosedürden ibarettir” dedi.



'YENİ DÖNEMDE İLETİŞİM KANALLARINI AÇIK TUTACAĞIZ'



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin RTÜK Başkanlığı’na seçilmesiyle birlikte Üst Kurulda yeni bir sürecin başladığını belirtti. Günümüzde bilgi kirliliğinin arttığına ve bu yüzden medya alanında yürütülecek tüm faaliyetlerde yayıncılarla yapılacak fikir alışverişinin önemli olduğuna dikkat çeken Şahin, sözlerini söyle sürdürdü:

“Medya sektörünün temsilcileri olarak üstlendiğiniz misyonun yanı sıra, bu ülkenin vatandaşları olarak gücümüzü vatanımızın, milletimizin hayrına kullanmak durumundayız. Hiç şüphesiz medyanın gücü olmadan ekonomik ve sosyal bir başarı hikâyesi yazılamaz. Gelecek kuşaklara iyi bir kültür mirası bırakmak için sizlerle birlikte gerçekleştireceğimiz her etkinlikte ortak akıl, işbirliği ve diyalog ile karşılaşacağımız güçlüklerin üstesinden geleceğimize inanıyorum.”



'ZORUNLU YAYINLAR İÇİN ÖDEME YAPILSIN'



Televizyon kuruluşlarının temsilcileri “yayın yasakları” ve “zorunlu yayınlar” ile ilgili yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Yayın yasaklarının nasıl uygulanacağına ilişkin daha net bilgilendirme yapılacak ve iletişim yöntemi geliştirilecek.

Çeşitli bakanlıkların hazırladığı yayınlanması zorunlu olan spotlar için televizyonlara ödeme yapılması gündeme getirildi. Gazetelere mahkeme ve ihale ilanları için Basın İlan Kurumu tarafından yapılan ödemenin benzerinin televizyonlarda yayınlanan “Zorunlu Yayınlar” için yapılması için çalışma yapılması konuşuldu.