banner999
21.YY en önemli alanı Doğu Akdeniz
21.YY en önemli alanı Doğu Akdeniz
RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye ceza
RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye ceza
Kılıçdaroğlu'dan TTB'ye destek ziyareti
Kılıçdaroğlu'dan TTB'ye destek ziyareti
'Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi iptal edildi'
'Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi iptal edildi'

RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye, Fatih Portakal'ın "protesto" çağrısı için ise Fox TV'ye ceza verdi.

RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye ceza

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Uğur Dündar'la Halk Arenası" programında Müjdat Gezen'in "bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın haddini bil", Metin Akpınar'ın ise "Belki liderini ayağından asarlar belki mahzenlerde zehirlenerek ölür" ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

Söz konusu ifadelerin, eleştiri sınırlarını aştığı, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik ettiği belirtilen açıklamada, bu nedenle Halk TV'ye en üst sınırdan 5 kez program durdurma ve tavandan idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, yine "Uğur Dündar'la Halk Arenası" programında Yılmaz Özdil'in "Tayyip Erdoğan bir tek bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" sözünün izleyicilerin alkol kullanmaya, alkolün iyi bir şey olduğunu düşünmeye teşvik ettiği değerlendirilerek, Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve tavandan idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Fox TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal'ın ise "Hadi bakalım barışçıl bir eylem için protesto edelim, zamları protesto edelim Doğal gaz zammını. Hadi bakalım. Yapalım. Yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullandığı aktarılan açıklamada, bu nedenle kanala 3 kez program durdurma ve tavandan idari para cezası verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ulusal 1'deki "Nasıl Yani?" ve TV 8'deki "MasterChef Türkiye" programları ile bazı dizi ve filmlerdeki uygun olmayan sahneler nedeniyle çeşitli kanallara ceza kesildiği belirtildi.

Etiketler; #rtük #halk tv #fox tv
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.