Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ayrımcı ifadeler içeren, genel ahlaka aykırı ve çocuklara zarar verebilecek nitelikteki 19 farklı yayına ceza verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Üst Kurulun dün yapılan toplantısında ceza verilmesi kararlaştırılan televizyon kanallarından biri Halk TV oldu.



Kanalda yayınlanan "Uğur Dündar'la Halk Arenası" isimli programa konuk olan Mine Kırıkkanat'ın sözleri Üst Kurulca değerlendirildi.



Söz konusu ifadeleri "Toplumda kin ve düşmanlık yaratabilecek, nefret duyguları oluşturabilecek, ayrımcılık içeren ifadeler" olarak değerlendiren ve radyo ve televizyonların kuruluşlarına ilişkin 6112 sayılı yasadaki ilgili maddenin ihlal edildiğini saptayan Üst Kurul, Halk TV'ye oy birliğiyle idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.



Ayrıca "beIN Movies" kanalı da bir sinema filminde uyuşturucu kullanımını özendirici sahnelere yer verilmesi nedeniyle program durdurma ve idari para cezası aldı.



Çizgi filmdeki ifadeler sakıncalı bulundu

RTÜK, Edessa TV isimli kanalda yayınlanan "Kommando Störtebeker" adlı çizgi filmde de çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkiyebilecek ifadelere yer verildiğini belirledi.

Çizgi filmde sözel ve görsel birçok cinsel figüre ve göndermeye yer verildiğini saptayan Üst Kurul, kanala, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde koruyucu sembol kullansa dahi yayınlanamaz." hükmünün ihlal edilmesi sebebiyle idari para cezası uyguladı.



Sözde "sağlık ürünü" pazarlayanlar cezadan kaçamadı

Üst Kurul, "Mucize Krem" isimli bir ürünün tanıtımında "kireçlenme, boyun fıtığı, bel fıtığı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini" belirten ifadeler kullanılarak sağlık beyanında bulunulduğunu saptadığı Tiviti TV'nin mükerrer ihlallerini de dikkate alarak yayın lisansını iptal etti.

Benzer şekilde sağlık beyanında bulunarak ürün tanıtımı yaptığı belirlenen Müzik Türk ile tüketicileri yanıltıcı yayınlara imza atan Yaşam TV ile Gala TV'ye de program durdurma ve idari para cezaları verildi.



"99 lira karşılığında tatil" temalı gizli reklama ceza

RTÜK ayrıca Farklı TV isimli kanaldaki ticari iletişim yayınında "Yumurta, sivri biber ve domatesle yapılan yemeğin adı nedir?" sorusuna doğru cevap verenlere "99 lira karşılığında 4 gün, 3 gece tatil" denilerek, bir tatil köyünün gizli reklamının yapılması nedeniyle kanala program durdurma ve idari para cezası müeyyidelerini uyguladı.

Hevi TV isimli kanalda da "Yemen Zırhı" isimli reklamda "Cinlerden korunmak için 'Yemen Zırhı' sertifikalı akik taşı alınması gerektiği" ifadelerine yer verildiği, ticari çıkar için insanların dini-manevi duygularının istismar edildiği belirlendi. RTÜK bu sebeple kanala idari para cezası kesti.

Öte yandan Anadolu Dernek TV, Berat, Plus Music, Park, 1 An TV, Mega Music, MGC, Canlar, Halk Euro isimli kanallar da tüketiciyi yanıltıcı reklam, saatlik reklam süresinin aşılması, bant reklam logosu kullanmama gibi sebeplerden idari para cezaları aldı.

Üst Kurul, Maxi TV'ye ise yayınladığı filmde flulaştırma yapılmaksızın sigara içme görüntülerine yer verdiği için idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.