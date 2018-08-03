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RTÜK'ten televizyon kanallarına ceza

RTÜK, 5 televizyon kanalına cinsel ürün satışı, 'müstehcen' görüntülere yer vermesi ve kumarı teşvik etmesi gibi gerekçelerden program durdurmadan lisans iptaline uzanan cezalar verdi.

RTÜK'ten televizyon kanallarına ceza

AA'nın haberine göre; ceza verilen kurumlar, cezaları ve nedenleri şöyle: 

Detaylar ise şöyle: 

'MÜSTEHCENLİK' İDDİASI

AS TV'de yayınlanan "Fusion Deejays" adlı müzik programında şarkıcı Otilia'nın  "Adelante" isimli şarkısına ait 'müstehcen' olduğu iddia edilen görüntüleri içeren video klibinin çocukların ve gençlerin izleyebileceği saatte yayınlandığı belirlendi. Üst Kurul, bu nedenle AS TV'ye idari para ile program durdurma cezası uyguladı. 

HALK TV'YE CEZA

RTÜK, Halk TV'ye de gıda takviyesi reklamından dolayı ceza kesti.

Ticari iletişim yayınınında bir ürünün iştah kontrolünü sağladığı ve ayda 5 kilo zayıflattığı iddiasıyla sağlık beyanında bulunulduğu saptanırken, kanala bu yayından dolayı idari para cezasıyla program durdurma yaptırımı verilmesi kararlaştırıldı. 

TAY TV'YE 'AT YARIŞI' CEZASI

Tay TV ise at yarışı tahminleri nedeniyle RTÜK'ün yaptırımına uğradı. Kanalın yayınlarında at yarışı tahminlerinin gönderilmesine ilişkin katma değerli SMS hatlarına yer verdiği ve bu hatlara mesaj atan kişilere at yarışı tahminlerinin gönderildiği belirlendi. 

Bu hatların ücretli olmasına karşın bant reklam olduğuna yönelik bir logo kullanılmadığını, 12 dakika olan saatlik reklam süresinin aşıldığını, ayrıca at yarışlarına ilişkin bahislerle ilgili fiyat gibi bilgilerin verilerek bahis ve kumarın teşvik edildiğini değerlendiren Üst Kurul, Tay TV'ye de idari para cezası ile program durdurma cezasını kesti. 

'DENİZİ DE SATIN ALDIĞI' İFADESİNE CEZA

Farklı TV isimli kanal da yayında yer verilen bir tatil köyünün tanıtımında hisse satıldığını belirtilmesine karşın hisse oranına yönelik bilgilerin aktarılmaması ve hisse alan kişinin "denizi de satın aldığı" gibi ifadelere yer verilmesi nedeniyle idari para cezası aldı. Üst Kurul, bu ticari iletişim yayınında izleyicilere yanıltıcı ve eksik bilgiler verildiğini belirledi. 

CİNSEL ÜRÜNLER SATMAYA EN AĞIR CEZA

Öte yandan Üst Kurul, yayınlarında erotik içerikli cinsel ürünler satan One Best TV'nin bu yayınları sebebiyle lisansını iptal etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #rtük #ceza #halk tv
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