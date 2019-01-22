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​RTÜK'ten Ulusal Kanal'a ceza

RTÜK, Andımız yasağına tepki gösterilen Nasıl Yani Programı'na idari para ve 3 yayın durdurma cezası verdi. Programın sunucusu duayen spiker Gülgûn Feyman Budak karara tepki gösterdi. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz ise RTÜK kararını yargıya taşınacağını söyledi.

​RTÜK'ten Ulusal Kanal'a ceza

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Danıştay'ın Andımız'ın okullarda yeniden okutulmasına yönelik kararına direnmesi tepki topladı.

Ulusal Kanal'ın Nasıl Yani Programı'nda bu konunun işlendiği 3 program RTÜK incelemesine alındı. 

Duayen sunucu Gülgûn Feyman Budak'ın sunduğu programa "halkın kin ve nefrat suçunu" teşfik gerekçesi ile 3 kez yayın durdurma ve idari para cezası verildi. 

Gülgûn Feyman Budak kararı kabul etmiyeceğini söyledi, tepki gösterdi. 

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz ise kararın etik değil siyasi olduğunu vurguladı. 

RTÜK kararını inceleyen Ulusal Kanal'ın avukatları yargıya başvurmaya hazırlanıyor. 


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #​RTÜK
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