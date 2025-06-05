RTÜK ve CKD’den yayıncılara toplumsal sorumluluk çağrısı: “Reyting geliyor ama toplum kaybediyor”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), medya kuruluşlarını kadına yönelik şiddetin ekranlarda normalleştirilmemesi konusunda uyardı. Gündüz kuşağı programlarında kadınların yaşadığı mağduriyetlerin reyting uğruna istismar edilmesine sert tepki gösterildi.

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RTÜK ve CKD’den yayıncılara toplumsal sorumluluk çağrısı: “Reyting geliyor ama toplum kaybediyor”
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RTÜK ve CKD iş birliğiyle düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu” çalıştayının ardından yayımlanan sonuç raporunda, reyting ve ticari kaygıların kamu yararının önüne geçtiği belirtildi. Özellikle gündüz kuşağı yayınlarında şiddetin sıradanlaştırıldığı, kadın mağduriyetinin reyting uğruna istismar edildiği vurgulandı.

RTÜK ve CKD’den yayıncılara toplumsal sorumluluk çağrısı: “Reyting geliyor ama toplum kaybediyor” - Resim : 1

📌 CKD Genel Başkanı Tülin Oygür:

“Kadına yönelik şiddet medyamızda var. Toplum izliyor, reyting geliyor. Bu döngüden kurtulmamız gerekiyor.”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, medya temsilcilerine çağrısında şu sözlere yer verdi:

“Kendi çocuklarınıza ya da ailenize izletmeyeceğiniz içerikleri, lütfen toplumun önüne koymayın. Kadına yönelik şiddet bizim için kırmızı çizgidir.”
“kadın yalnızca mağdur değil, aynı zamanda toplumun dönüştürücü gücüdür”

Raporda, medyanın kadınları yalnızca mağdur ya da suçlu rolleriyle ekranlara taşımasının eleştirildiği kaydedildi. Türk toplumunun tarihsel ve kültürel değerlerinden uzaklaşıldığına, Anadolu kadınının üretici, mücadeleci ve dönüştürücü kimliğine yeterince yer verilmediğine dikkat çekildi.

Uzmanlar, medyada sürekli olarak şiddet içeriklerinin sunulmasının toplumda “kırık cam teorisi” etkisi yarattığını, bu durumun şiddeti yeniden üreten bir döngüye dönüştüğünü belirtti. Kadın bedeninin ve yaşadığı mağduriyetin medya tarafından metalaştırılması, en sert eleştirilerden biri oldu.

Raporda dijital mecralar için daha etkin bir denetim sistemine ihtiyaç duyulduğu da vurgulandı. Medyaya, çözüm odaklı ve güçlendirici bir haber dili benimseme çağrısı yapıldı. RTÜK’ün mevcut yaptırımlarının artırılması ve medyanın daha bilinçli, sorumlu bir yayın anlayışı benimsemesi gerektiği ifade edildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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