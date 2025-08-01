RTÜK’ten 18 milyon liralık destek: Aile ve çocuk dostu yapımlar ödüllendirilecek!

RTÜK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiği ödül programında, 10 farklı kategoride yayınlanan yapımlara toplam 18 milyon lira ödül verecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
RTÜK’ten 18 milyon liralık destek: Aile ve çocuk dostu yapımlar ödüllendirilecek!
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle “Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri”ni hayata geçirdi.

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu ödüllerle aile yapısını ve çocuk gelişimini destekleyen yapımların sayısının artırılmasının amaçlandığı belirtildi. Medyada sağlıklı aile değerlerinin ve çocuk dostu içeriklerin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği program, 2025 Aile Yılı kapsamında planlandı.

10 KATEGORİDE 18 MİLYON LİRALIK DESTEK

Teşvik programı kapsamında dizi, film, haber, belgesel, yarışma, güncel yapım ile çocuk, spor, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları olmak üzere toplam 10 farklı kategoride ödül verilecek. Bu kapsamda toplamda 18 milyon liralık ödül dağıtılacak.

Başvurular, 1 Temmuz 2024 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yayınlanmış yapım ve dizilerle yapılabilecek. Ödül programına son başvuru tarihi ise 30 Eylül 2025 olarak belirlendi.

Başvuruların değerlendirmesi RTÜK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından gerçekleştirilecek. Kurul, ödül almaya layık görülen yapımları içeriğin niteliği ve katkısı üzerinden belirleyecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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