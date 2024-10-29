RTÜK'ten Açık Radyo yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Açık Radyo'yu hukuksuzca kapattılar" iddiaları yalanlandı. RTÜK, Açık Radyo'nun 5 kez program durdurma kararını uygulamadığını belirtti. "Ermeni Soykırımı" iftiralarını dillendirdiği için kapatılan Açık Radyo, George Soros tarafından fonlanıyordu.

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RTÜK'ten Açık Radyo yanıtı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Açık Radyo'nun kapatılmasıyla ilgili, "Türkiye demokrasiye geri dönmedikten sonra bunların hepsi tarihte bu işe karar verenlerin mahkeme olsun kurum olsun ve azmettirenlerin utanç sayfalarına satır satır işteniyor. Elbette bunlar geri dönecek, dönülecek bunlardan. Açık Radyo yeniden açılacak" demişti.

RTÜK, Açık Radyo'nun kapatılma gerekçesini hatırlattı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "hukuksuzca kapatıldı" iddialarını yalanladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "6112 sayılı kanunda 'yayını durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir' hükmü yer almaktadır. Kanun koyucu bu konuda Üst Kurul'a takdir hakkı tanımamış ve müeyyidenin uygulanmaması durumunda lisans iptalini zorunlu kılmıştır. Açık Radyo'nun, herhangi bir yargı kararı bulunmamasına rağmen 5 kez program durdurma müeyyidesini uygulamadığı ve yayınlarına devam ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Açık Radyo hakkında lisans iptali kararı verilmiştir." denildi.

Ermeni Soykırımı iftiralarını dillendirdiği için kapatılan Açık Radyo, RTÜK'ün 5 kez program durdurma kararını uygulamamıştı.

Açık Radyo'nun ABD ve Avrupa Birliği'nin yayılmacı politikalarının yürütücüsü George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı tarafından fonlandığı biliniyor.

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