RTÜK'ten anlamlı zirve: “Güçlü Medya, Bilinçli Toplum” Ankara’da gerçekleşecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), medya içeriklerinin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini kapsamlı bir bakış açısıyla ele almak amacıyla 29–30 Nisan 2025 tarihlerinde “Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi”ne imza atıyor.

İki gün boyunca sürecek, onlarca katılımcı ve fikirle zenginleşecek zirve; medya sektörünün güncel dinamiklerini akademik, kamusal ve sektörel bakış açısıyla değerlendirmeyi hedefliyor.

Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, medyanın toplumsal dönüşümdeki rolünü çok boyutlu bir biçimde tartışmaya açacak. RTÜK’ün ev sahipliğinde düzenlenecek zirve, Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilecek.

UZMANLAR 9 MASADA BULUŞUYOR

Medya okuryazarlığını geliştirmeyi ve medya içerik üretiminde toplumsal sorumluluk anlayışını teşvik etmeyi amaçlayan zirve, medya sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirecek. Aralarında Bahadır Yenişehirlioğlu, Armağan Çağlayan, Cengiz Semercioğlu, Derya Baykal, Yüksel Aman, Fulya Öztürk, Ali Nuri Türkoğlu, Nevin Şahin, Serhat Yabancı, Emre Konuk, Ayşe Şule Bilgiç, Ertem Şener, Faruk Turgut, Mehmet Akif Ersoy ve Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın da bulunduğu medya profesyonelleri, yapımcı, akademisyen ve bürokratlar, dokuz tematik masada konuşmacı olarak yerini alacak.

Oturumlarda, medyada zararlı içeriklerin yaygınlaşma nedenleri, gençlerin maruz kaldığı dijital içeriklerin etkileri ve izleyici bilincinin artırılmasına yönelik uygulanabilir stratejiler ele alınacak. Ayrıca, olumsuz içeriklerin toplumun ruh sağlığı üzerindeki etkileri, reyting baskısı altında etik yayıncılık ve izleyici tercihlerinin medya ortamını nasıl şekillendirdiği gibi temel başlıklar da değerlendirilecek.

İKİ GÜNLÜK YOĞUN PROGRAM

Zirve kapsamında ilk gün “Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Çalıştayı” düzenlenecek. Çalıştayda, kamu otoriteleri, akademisyenler, medya temsilcileri ve izleyiciler, medya içeriklerinin toplumsal dönüşümdeki rolü masaya yatırılacak. Çalıştay, “Gündüz Kuşağı ve Magazin Programları”, “Televizyon Dizileri”, “Haber Programları”, “İsteğe Bağlı Yayınlar”, “Ticari İletişim Yayınları”, “Spor, Sağlık ve Çevre Programları”, “İzleyici” ve “Genç” gibi konulara odaklanan yuvarlak masa oturumlarıyla gerçekleşecek.

DÖRT BAKANLIK DEVREDE

Zirvenin ikinci gün çalışmalarına devletin üst düzey temsilcileri de katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açılış konuşmalarını yapacak.

MEDYA VE TOPLUM DERİNLEMESİNE TARTIŞILACAK

İkinci günde çalıştayın çıktıları da kamuoyuyla paylaşılacak. Öğlen saatlerinde gerçekleştirilecek panelde, “Medyadaki Olumsuz İçeriklerin Toplum Üzerindeki Etkisi ve Çözüm Önerileri” başlığı altında yerli ve yabancı akademisyenler, medya uzmanları ve bürokratlar görüşlerini paylaşacak.

Zirvede ayrıca, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 81 ilde5.000 kişiyle yapılan medya algı ve tutum araştırmasının sonuçları da açıklanacak. Araştırma; farklı yaş, eğitim ve sosyo-ekonomik düzeylerden bireylerin medya içeriklerine dair bakış açılarını ortaya koyarak medya-sosyoloji ilişkisine ışık tutacak.

Aynı gün RTÜK tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Dijital Afiş Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde yapılan ve medya içeriklerindeki olumsuz dil ve etkiler konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediği bu yarışmada kazananlara ödül ve sertifikaları takdim edilecek.

İkinci gün gerçekleşecek panelin moderatörlüğünü, RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler gerçekleştirecek. Arnavutluk Görsel-İşitsel Medya Otoritesi (AMA) Genel Sekreteri Ronelda Rrapollari, Azerbaycan Cumhuriyeti Görsel-İşitsel Konseyi Ofis Başkanı Fazil Novruzov ve Sırbistan Elektronik Medya Düzenleme Kurumu Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sasa Simović gibi uluslararası isimler de panelist olarak yer alacak. Bu katılım, zirvenin yalnızca ulusal değil, küresel medya düzenleme politikalarına da ışık tutan uluslararası bir platform niteliği taşıdığını ortaya koyuyor.

ZİRVE SONRASI YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Çalıştay çıktıları, kamu ve özel sektördeki yayıncılar için yol haritası niteliği taşıyacak. Yapımcılar, akademisyenler ve kamu otoriteleri bir araya gelerek medya okuryazarlığı ve sorumlu içerik üretimi konusunda çözüm önerileri geliştirecek.