RTÜK’ten “Jasmine” dizisi için adım: İnceleme süreci başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), HBO Max platformunda yayımlanan "Jasmine" adlı dizi hakkında inceleme başlatıldığını resmen açıkladı.

RTÜK tarafından yapılan yazılı bilgilendirmede, söz konusu yapımın Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle açıkça çeliştiği ve genel ahlaka aykırı unsurlar barındırdığı belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklama, hassasiyetin altını çizen ifadelerle şu şekilde aktarıldı: "Dijital bir platformda yayımlanan 'Jasmine' adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır."

RTÜK'TEN TOPLUMSAL DEĞERLERE VURGU

RTÜK, yayın faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetlerini her fırsatta dile getirdiklerini vurguladı. Açıklamada, dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluğun çok daha büyük bir önem taşıdığı ifade edildi.

Kurum, aile yapısını zedeleyici, toplumsal değerleri hedef alan ve bu tür içerikleri normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı, İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

RTÜK, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımların kararlılıkla atılacağını bildirdi. Açıklamanın sonunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun, bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdüreceği; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceği vurgulandı.