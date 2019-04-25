Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasına dair açıklama yaptı. RTÜK açıklamasında "Bazı medya organlarımızda maalesef bilinçli ya da bilinçsizce, bu acı olay uygunsuz görüntülerle ve en ince ayrıntısına varana dek işleniyor. Ekranlarda ve sosyal medyada mağdur yavrumuzun görüntüleri fütursuzca paylaşılıyor. Medya organlarımız şunu asla unutmamalıdır. Çocuğumuzun ve üzüntülü ailesinin insani ve yasal hakları var. Buzlanarak dahi olsa istismara uğrayan küçük bir çocuğun ya da ailesinin görüntüleri kamuoyuna servis edilemez. Haberlerde kullanılan dille alakalı olarak, yayıncılarımızdan azami hassasiyet beklemekteyiz. Medyamız bu olağanüstü olayı, doğal bir şeymiş gibi, kanıksatıcı bir üslupla ele almamalıdır." ifadelerini kullandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasına dair açıklama yaptı.



RTÜK açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"İstanbul Küçükçekmece’de küçük yaştaki bir çocuğun istismar edilmesini büyük bir teessürle medya aracılığıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Öncelikle, insanlık dışı hadiseyi nefretle kınıyor, yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Vicdanları yaralayan bu olayın medyadaki yansıtılış şekline ilişkin olarak bu açıklamanın yapılmasını zaruri buluyoruz.



Bazı medya organlarımızda maalesef bilinçli ya da bilinçsizce, bu acı olay uygunsuz görüntülerle ve en ince ayrıntısına varana dek işleniyor.



Ekranlarda ve sosyal medyada mağdur yavrumuzun görüntüleri fütursuzca paylaşılıyor. Medya organlarımız şunu asla unutmamalıdır. Çocuğumuzun ve üzüntülü ailesinin insani ve yasal hakları var. Buzlanarak dahi olsa istismara uğrayan küçük bir çocuğun ya da ailesinin görüntüleri kamuoyuna servis edilemez. Haberlerde kullanılan dille alakalı olarak, yayıncılarımızdan azami hassasiyet beklemekteyiz. Medyamız bu olağanüstü olayı, doğal bir şeymiş gibi, kanıksatıcı bir üslupla ele almamalıdır.



Radyo ve Televizyon yayınlarını düzenleyen 6112 sayılı yasanın 8. Maddesinde “Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla sunarlar” vurgusu yapıldıktan sonra ilgili maddenin “g” fıkrasında “Yayın hizmetleri suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici olamaz” denilmektedir. Yine Aynı maddenin “ğ” fıkrasında da, “yayınlar çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez, şiddeti teşvik edemez” denilerek, “ş” fıkrasındaysa “yayın hizmetleri şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz” ifadelerine yer verilmiştir.



Yayıncılarımızın bu yasal çerçeveye göre hareket etmelerini bekliyoruz.



RTÜK olarak bu konuda gereken incelemeyi başlattık. Ülkemizin bir hukuk devleti olduğu unutulmamalıdır.



Tüyler ürpertici olayın görüntülerini kullanarak, vatandaşlarımız arasında kargaşa ve karmaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler olabileceğini unutmamalıyız. Medyamız, bu tarz infiale yol açabilecek olayları fırsat bilen art niyetli çevrelere fırsat vermemeli, görüntülerin ve haberlerdeki üslubun provokasyon amaçlı kullanılabileceğini göz önünde bulundurmalıdır."



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