Ruhun Duymaz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Müzayede planı başarılı olacak mı ?

Heyecanla beklenen dizi "Ruhun Duymaz"ın 3. bölümü yaklaşıyor! Başrolde Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı yapım, sosyal medyada büyük konuşma konusu oldu. Reytingleri beklentilerin altında kalsa da, dizi hikayesi ve başrol çiftiyle dikkat çekiyor. Üçüncü bölümde yaşanacaklar ise izleyicileri merak içinde bırakıyor.

RUHUN DUYMAZ 3.BÖLÜM MERAKLA BEKLENİYOR

6 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan dizinin 3. yeni bölümü, izleyicileri büyük bir merakla bekliyor. Dizinin 3. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.

Fragmanı izleyenlerin akıllarındaki sorular neler ? Ruhun Duymaz yeni bölümünde aralarındaki muhteşem atmosfer ile birlikte Onur ve Ece daha çok yakınlaşmaya devam edecek mi ? Bu yakınlıklarını aşka bağlayacaklar mı ? Bu ajan hırsız işbirliğinde izleyicileri büyük bir aşk mı bekliyor ? Hilal ve civan olacaklar doğrultusunda büyük planlar kuracak mı ? Hilal'in saflığı bozulacak mı ? Onur'u büyük bir tehlike mi bekliyor ? Onur müzayede operasyonunu başarıyla tamamlayabilecek mi ? Onur ve Ece iş birliği bitecek mi ? Onur, Ece'nin kardeşi için yaptıklarını öğrenecek mi ? Bu tarz sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin gelecek bölümünde neler olacak tam bir muamma. İzleyicileri soluk soluğa bırakacak yeni bölümde tüm bu soruların cevap bulması bekleniyor.

BAŞROL ÇİFTİ BURCU ÖZBERK VE ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

"Duyguları Olmayan Bir Kalp, Aşka Karşı Koyabilir mi?" mottosuyla yola çıkan "Ruhun Duymaz", izleyicileri gizemli ve aksiyon dolu bir dünyaya davet ediyor. Oyuncuların performansı ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken dizinin, yeni bölümüyle birlikte izleyicileri büyülemeye devam etmesi bekleniyor.

RUHUN DUYMAZ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI ? NE ZAMAN YAYINLANACAK ?

Ruhun Duymaz dizisinin heyecanla beklenen 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte izleyicilere detaylı bilgi verilecektir. Fragman 7 Ağustos Pazar günü yeni bölümün ardından yayınlanacak.