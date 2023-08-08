Ruhun Duymaz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ece Onur'a sırrını söyleyecek mi?

Heyecanla beklenen dizi "Ruhun Duymaz"ın 4. bölümü yaklaşıyor! Başrolde Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı yapım, sosyal medyada büyük konuşma konusu oldu. Reytingleri beklentilerin altında kalsa da, dizi hikayesi ve başrol çiftiyle dikkat çekiyor. Üçüncü bölümde yaşanacaklar ise izleyicileri merak içinde bırakıyor.

RUHUN DUYMAZ 4. BÖLÜM MERAKLA BEKLENİYOR

13 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan dizinin 4. yeni bölümü, izleyicileri büyük bir merakla bekliyor. Fragman yayınlandı. Aşağıdaki linkten fragmana ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.

ECE SIRRINI ONUR'A SÖYLEYECEK Mİ?

Ece hırsızlığa kardeşini kurtarmak için bulaştığını ve her şeyi onun için yaptığı gerçeğini Onur'a ne zaman söyleyecek? Bunu söylediği zaman aralarında bir sıcaklık olacak mı? Merak edilen konular arasında. Henüz Ece sırrını söylemiş değil fakat bu gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktır. İkilinin arasındaki bağı da derinden etkileyecektir.

BAŞROL ÇİFTİ BURCU ÖZBERK VE ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ İLE DİKKAT ÇEKİYOR



"Duyguları Olmayan Bir Kalp, Aşka Karşı Koyabilir mi?" mottosuyla yola çıkan "Ruhun Duymaz", izleyicileri gizemli ve aksiyon dolu bir dünyaya davet ediyor. Oyuncuların performansı ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken dizinin, yeni bölümüyle birlikte izleyicileri büyülemeye devam etmesi bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Onur Civan, düzenlediği özel bir müzayede etkinliğinde Kameryan ailesine ait ünlü elmas kolyesini çalmayı planlar. Amacı, Civan'ı maddi olarak zor duruma düşürmek, prestijini sarsmak ve yurtdışına kaçmasını engellemektir. Bu hırsızlık gerçekleşebilmesi için Ece adlı yetenekli bir işbirlikçiye ihtiyaç duyar. Onur, soygun planlarını Ece ile birlikte yaparken, Ayla isimli bir arkadaşı uyarıda bulunarak Onur'un bir hırsızla çalışmasının getirebileceği sorunlara dikkat çeker. Ayla, Onur'u, bu yoldan gelebilecek olası sıkıntılar konusunda ikaz eder.

Onur, Ece'yi kontrol etmekte güçlük çekerken bir yandan da kadına olan duygusal hislerini bastırmaya çalışır. Ece'nin yeteneklerini dengelemeye ve duygularını göz ardı etmeye çabalarken, aynı zamanda planlarını gerçekleştirmeye odaklanmaya çalışır. Ancak bu karmaşık ilişki ve soygunun gerçekleştirilme zorluğu, Onur'un kararlılığını ve duygusal dengeyi sarsmaya başlar.

RUHUN RUYMAZ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI ? NE ZAMAN YAYINLANACAK ?

Fragman henüz yayınlanmadı. Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün ardından paylaşılacak olan fragmanı yayınlandığı zaman size ileteceğiz. Takipte kalın!