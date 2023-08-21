Ruhun Duymaz 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ece temel ajanlık eğitimi alıyor!

Heyecanla beklenen dizi "Ruhun Duymaz"ın 5. bölümü bu akşam ekranlarda yayınlanacak. Başrolde Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı yapımın yeni bölümü sosyal medyada büyük merak konusu oldu. Dizi hikayesi ve başrol çiftiyle dikkat çekiyor. 5. bölümde yaşanacaklar ise izleyicileri merak içinde bırakıyor.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) genç yaşında daire başkanlığına terfi etmiş başarılı bir istihbarat ajanıdır ve bir süredir Türkiye'nin en büyük kuyumculuk şirketinin sahibi Civan Koral (Tuğrul Tülek)’in peşindedir. Koral Mücevherat'ı kirli işleri için paravan olarak kullanan Civan, bir suç örgütünün Türkiye temsilcisidir. Civan'ın yaptığı yasadışı işlerle ilgili belgeleri evindeki kasada sakladığını düşünen Onur, eve girip çıkabilmek için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen) ile sevgili olur. Civan’ın yurt dışına yerleşeceğini öğrendiğinde onu elden kaçırmadan belgeleri alabilmek adına Onur ani bir kararla Hilal'e evlenme teklif eder.

Planı nişan günlerinde kasayı açmak ve kardeşinin nişanı için orada olan Civan'ı tutuklamaktır. Hesaba katmadığı şey ise; Hilal'in yakın arkadaşı Ece (Burcu Özberk) olur. Ece Onur’un ne işler çevirdiğini anlamaya çalışırken; Onur tarafından yakalanması onun da planlarını alt üst eder. Onur ve Ece; gece ve gündüz kadar iki zıt kutup, hiç istemedikleri bir biçimde birlikte çalışmak zorunda kalacaktır.

ECE TEMEL AJANLIK EĞİTİMİ ALIYOR!

Ece'nin ekipte devam edebilmesi için gereken şart ajanlık eğitimi alması oluyor.

Onur'dan Ece'ye üzücü bir haber ; '' DNA SONUCUN GELDİ''

RUHUN DUYMAZ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman siz değerli takipçilerimize ileteceğiz.