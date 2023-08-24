Ruhun Duymaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ece ile Murat'ın yeni operasyonu!

Heyecanla beklenen dizi "Ruhun Duymaz"ın 6. bölümü 28 Ağustos Pazartesi günü ekranlarda yayınlanacak. Başrolde Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı yapımın yeni bölümü sosyal medyada büyük merak konusu oldu. Dizi hikayesi ve başrol çiftiyle dikkat çekiyor. 6. bölümde yaşanacaklar ise izleyicileri merak içinde bırakıyor.

Ece : ''Benimle baş başa kalmaktan mı korktun?''

ECE İLE ONUR'UNYENİ OPERASYONU!

Ece ile Onur'un yeni operasyonunda işler karışacak mı? Onur yaralanacak mı? İzleyicileri yepyeni harika bir bölüm daha bekliyor.

Ece uzakta olmasına rağmen ekibin yardımına yetişebilecek mi?

RUHUN DUYMAZ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ruhun Duymaz dizisi 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman siz değerli okurlarımıza ileteceğiz. Takipte kalın!