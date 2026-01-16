Rüya Gibi dizisinin yayın günü değişti! Rüya Gibi hangi gün?

Rüya Gibi hangi gün, saat kaçta? Show TV’nin ekran macerasına devam eden dizisi Rüya Gibi için gün değişikliği kararı alındı. İşte Rüya Gibi’nin yeni yayın günü ve saati

Rüya Gibi dizisinin yayın günü değişti! Rüya Gibi hangi gün?
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Rüya Gibi dizisi hakkında beklenen karar açıklandı. Başrollerini Seda Bakan, Şebnem Bozoklu ve Ahsen Eroğlu'nun paylaştığı dizi, reytinglerde beklenen ivmeyi yakalamak adına yayın günü değişikliğine gitti.

Rüya Gibi Hangi Gün?

Salı akşamları ekrana gelen Rüya Gibi, yayınlanan son fragmanıyla birlikte yeni gününü duyurdu. Dizinin takipçileri tarafından merak edilen "Rüya Gibi ne zaman?" sorusu yanıt buldu. Yapılan açıklamaya göre dizi, 25 Ocak’tan itibaren Pazar akşamları izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin pazar gününe alınmasıyla birlikte hafta sonu rekabetine dahil olmuş oldu

Rüya gibi hangi gün show tv
